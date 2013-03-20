Гриппом с октября переболели уже 4,5 миллиона украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолий Пономаренко.

По его словам, 66% из переболевших в текущем эпидсезоне составляют дети.

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А.Пономаренко подчеркнул, что указанный уровень заболеваемости соответствует уровню заболеваемости в последние годы и свидетельствует о стабильном, контролируемом и управляемом эпидпроцессе.

Как отметил А.Пономаренко, на текущей неделе уровень заболеваемости несколько повысился, однако это связано с погодными условиями.

Он подчеркнул, что в течение всего эпидсезона показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом не превышали того уровня, при котором можно было бы объявить эпидемию.

По словам А.Пономаренко, эпидсезон закончится 31 марта и до этого времени нет никаких оснований говорить о том, что может быть объявлена эпидемия гриппа.