Министр считает, что аграрии помогут улучшить торговый баланс

Так, выполняя поставленные в ней задачи, Украина уже в этом году планирует нарастить производство валовой продукции сельского хозяйства на 8%. Это будет способствовать увеличению экспортного потенциала, поступлению валюты в страну и наполнению бюджета. Об этом сегодня во время брифинга в Кабмине заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году мы прогнозируем рост валового производства сельскохозяйственной продукции на 8% по сравнению с предыдущим годом. Это даст возможность обеспечить экспортный потенциал, будет способствовать поступлению валюты в страну. И, соответственно, это обеспечит значительный вклад в ВВП страны», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр напомнил, что основными задачами, определенными Программой активизации развития экономики, являются поддержка национального производителя, техническое переоснащение сельского хозяйства, улучшение инвестиционного климата и развитие международного сотрудничества. Он отметил, что для реализации этих задач предусмотрен ряд инвестиционных проектов в области животноводства, сельхозмашиностроения и т.д. В общем, благодаря Программе, планируется увеличить прямые иностранные инвестиции в АПК.

«Благодаря выполнению этих задач будет поддержано полное обеспечение продовольственной безопасности государства. Производство валовой продукции сельского хозяйства увеличится к 2014 году до 260 миллиардов гривен, объем экспорта сельхозпродукции достигнет 22 миллиардов долларов в год. Это будет способствовать увеличению поступлений в сводный бюджет до 48 миллиардов гривен», − подчеркнул Николай Присяжнюк.