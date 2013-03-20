Круглый стол - Кипрский прецедент: Последствия для мировой экономики
21 марта (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«КИПРСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Кто выиграет, и кто проиграет в результате введения в действие налога на сбережения в банковском секторе Кипра?
2. Сохранит ли Кипр статус «главного офшора» мировой экономики?
3. Не является ли попытка введения «кипрского налога» демонстрацией бессилия стран ЕС в борьбе с экономическим кризисом?
4. Как отразится введение «кипрского налога» на экономике Украины?
5. Может ли Украина пойти путем Кипра в вопросах поиска дополнительных источников наполнения бюджета?
6. Каковы прогнозы развития экономической ситуации в основных странах ЕС?
Участники круглого стола:
1. АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины
2. ИГОРЬ УМАНСКИЙ, экс-министр финансов Украины
3. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера
4. АЛЕКСАНДР ХАРЕБИН, генеральный директор ИГ "Эксперт Украина"
5. СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-заместитель главы Нацбанка Украины
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
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