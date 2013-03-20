21 марта (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«КИПРСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Кто выиграет, и кто проиграет в результате введения в действие налога на сбережения в банковском секторе Кипра?

2. Сохранит ли Кипр статус «главного офшора» мировой экономики?

3. Не является ли попытка введения «кипрского налога» демонстрацией бессилия стран ЕС в борьбе с экономическим кризисом?

4. Как отразится введение «кипрского налога» на экономике Украины?

5. Может ли Украина пойти путем Кипра в вопросах поиска дополнительных источников наполнения бюджета?

6. Каковы прогнозы развития экономической ситуации в основных странах ЕС?

Участники круглого стола:

1. АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины

2. ИГОРЬ УМАНСКИЙ, экс-министр финансов Украины

3. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера

4. АЛЕКСАНДР ХАРЕБИН, генеральный директор ИГ "Эксперт Украина"

5. СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-заместитель главы Нацбанка Украины

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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