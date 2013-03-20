Украина может увеличить производство зерновых до 110 миллионов тонн

Участники обсудили основные меры, предусмотренные Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы и непосредственно касающиеся аграрного сектора. Кроме этого, на заседании были затронуты вопросы модернизации зерновой логистики и места Украины на мировом рынке зерна, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель директора Департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Сергей Петренко проинформировал членов Общественного совета и приглашенных лиц об основных задачах, стоящих перед АПК, и о том, каких результатов удастся достичь в течение ближайших двух лет благодаря реализации Программы активизации развития экономики.

«Отечественный аграрный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность государства и наращивает объемы производства и экспортный потенциал государства. Поэтому, для закрепления положительной динамики, в 2013-2014 годах планируется внедрять масштабные общенациональные инвестиционные проекты в животноводстве, совершенствовать механизмы государственной поддержки приобретения современной сельхозтехники отечественного производства, увеличивать площади многолетних насаждений, создавать сырьевые зоны для развития производства безопасных и качественных пищевых продуктов, восстановить и модернизировать систему орошения на юге Украины, развивать инфраструктуру аграрного рынка, создать на базе Аграрного фонда публичное акционерное общество «Агрофинфонд», строить и реконструировать хлебопекарные предприятия, перепрофилировать и возобновлять работу спиртовых заводов», − сообщил Сергей Петренко.

Реализовав все эти планы, Украина полностью будет обеспечена продовольствием, экспорт которого увеличится, что принесет значительные доходы в казну государства.

Пока же Украина входит в десятку мировых лидеров по объемам производства и экспорта зерновых. Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

«Если Украина увеличит урожайность кукурузы до уровня США, а пшеницы и ячменя − до уровня Франции, то это даст возможность собирать 110 миллионов тонн этих трех культур. А значит − занимать первые места в мире по их экспорту», − отметил Владимир Клименко.

Для того же, чтобы собранный урожай было где хранить и откуда продавать за границу, эксперты советуют модернизировать зерновую логистику. В том числе − обратиться к Премьер-министру с инициативой проведения рабочего заседания по этому вопросу.