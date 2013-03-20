Киевский Центральный автовокзал готовят к приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2013 году, государственное предприятие «Киевпассервис», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 20 марта т.г.

Справка УНИАН. ГП «Киевпассервис» создано согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины №54 от 24 февраля 2005 года "О создании государственного предприятия« Киевпассервис» на базе имущества автостанционного комплекса Киевского областного автотранспортного управления и является правопреемником части его имущественных прав и обязанностей.

Главным структурным подразделением предприятия является Центральный автовокзал.