В Днепропетровске автомобиль насмерть сбил ребенка и трех женщин (уточнено)

09:21, 20 марта 2013
Общество
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В Днепропетровске сегодня утром автомобиль насмерть сбил 4 пешеходов.

ДТП

Как сообщает управление Госавтоинспекции в Днепропетровской области, ДТП произошло около 8.00 на жилмассиве Победа-3.

В результате столкновения двух автомобилей один из них - BMW - выехал на остановку и совершил наезд на стоявших там людей. По предварительным данным, погибли ребенок и три женщины.

Шестеро пострадаших госпитализированы с различными травмами в больницы города.

На месте происшествия работает подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Выясняются обстоятельства ДТП.

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