Арбузов: Переговоры с МВФ и с Россией не связаны между собой

Об этом первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос УНИАН, следует ли из того, что миссия МВФ намерена продолжить переговоры с Украиной 28 марта, что до этого срока ожидается достичь окончательной договоренности с Россией о снижении цены на газ, С.Арбузов сказал: «Никакой прямой связи между работой МВФ в нашей стране и работой между двумя странами в части снижения цены на газ не существует».

При этом он отметил, что Украина продолжает обсуждать с МВФ вопрос предоставления нового кредита в размере 15 млрд долларов (10 млрд SDR) на прежних условиях.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина надеется получить кредит Международного валютного фонда после достижения договоренностей с Россией о снижении цены на газ.

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Он подчеркнул, что с МВФ достигнута договоренность о пересмотре условия о необходимости повысить тарифы для населения в случае ликвидации дефицита «Нафтогаза» после снижения цены газа.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует провести переговоры с властями Украины в рамках очередного своего визита с 28 марта по 3 апреля.

Как сообщал УНИАН, глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер заявил, что прогресс в переговорах МВФ с украинскими властями является достаточным для продолжения диалога. При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд СПЗ (около 15,4 млрд долл.).

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов прогнозирует, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом по предоставлению кредита будет готов к подписанию в конце марта 2013 года.