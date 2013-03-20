Казахстанская авиакомпания будет летать в Киев

03:45, 20 марта 2013
Общество
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Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» с конца марта - начала апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Киева (международный аэропорт «Борисполь») в Алматы и Астану.

ак сообщили УНИАН в авиакомпании, в частности, с 31 марта 2013 года «Эйр Астана» три раза в неделю будет выполнять рейсы Алматы-Киев-Алматы.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 320.

С 1 апреля 2013 года авиакомпания три раза в неделю будет выполнять рейсы Астана-Киев-Астана.

Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 190.

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