Казахстанская авиакомпания будет летать в Киев
03:45, 20 марта 2013Общество
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Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» с конца марта - начала апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Киева (международный аэропорт «Борисполь») в Алматы и Астану.
ак сообщили УНИАН в авиакомпании, в частности, с 31 марта 2013 года «Эйр Астана» три раза в неделю будет выполнять рейсы Алматы-Киев-Алматы.
Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 320.
С 1 апреля 2013 года авиакомпания три раза в неделю будет выполнять рейсы Астана-Киев-Астана.
Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 190.
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