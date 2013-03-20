Наемный убийца получил 14 лет, заказчица - 12

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, в марте 2011 года, осужденный, выполнил заказ обвиняемой об убийстве ее сожителя. Он жестоко избил потерпевшего, вследствие чего тот умер на месте. В апреле того же года, обвиняемые, подделав документы, оформили доверенность от имени потерпевшего на продажу его дома. Продать дом им не удалось, поскольку были задержаны работниками милиции.

Прокуратурой города Черкассы поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений, подделка и использование заведомо поддельного документа, покушение на мошенничество). В судебном заседании подсудимые свою вину в совершенных преступлениях не признали.

По результатам рассмотрения Сосновским районным судом города Черкассы позиция прокурора о мере наказания была удовлетворена, подсудимая осуждена к 12, а подсудимый – к 14 годам лишения свободы.

На прошлой неделе решение суда вступило в силу.