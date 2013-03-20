120 украинских милиционеров поедут служить в Либерию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

“Мы сегодня готовим миссию в Либерию. В Либерию будет выезжать приблизительно 120 наших миротворцев”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 января 2013 года Верховная Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в Операции ООН в Кот-д’Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре».

16 января В.Янукович подписал данный закон.

31 января в рамках очередной, 18-й, ротации 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины в Либерию отбыла первая группа украинских миротворцев в количестве 91 человек.

23 февраля министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил, что НАТО предлагает Украине увеличить миротворческие миссии в Афганистане и Либерии.