Эксперт: Налог на покупку безналичной валюты сыграет на руку экономике

В то же время такой сбор поможет урегулировать ситуацию на валютном рынке, сократить объемы импорта, улучшить баланс внешней торговли, а также будет способствовать наполнению Пенсионного фонда. Об этом рассказал Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований, комментируя возможность введения сбора при покупке валюты.

Как сообщалось, президент Виктор Янукович утвердил Национальный план действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ. Один из ее пунктов содержит поручение Министерству доходов и сборов, Министерству финансов и Министерству социальной политики разработать и предоставить на рассмотрение к апрелю законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет.

«Этот сбор поможет снизить долю спекулятивных операций на валютном рынке. Эта идея уже обсуждалась, когда шла речь о стабилизации и предупреждении спекуляции на валютном рынке осенью минувшего года. Такая практика в Украине уже была и зарекомендовала себя хорошо. Учитывая то, что мы двигаемся к либерализации курса, нужно найти инструменты не административного влияния на рынок. В данном контексте введение сбора с покупки валюты — вполне приемлемый инструмент», — сказал Жалило. Также он подчеркнул, что введение такого сбора поможет наполнять Пенсионный фонд, дефицит которого сегодня измеряется десятками миллиардов гривен.

В то же время он отметил, что ставка сбора может быть дифференцированной в зависимости от товаров, которые импортер планирует завезти за приобретаемую валюту.

«Если это критический импорт, например медицинское оборудование, оборудование для реализации инвестиционных проектов по модернизации — здесь ставка сбора может быть ниже. Такой сбор мог бы стать дополнительным инструментом структурного влияния на экономику. Кроме того, льготы могли бы получить экспортеры. Ведь для них сегодня действует норма об обязательной продаже половины валютной выручки. Например, если предприятию-экспортеру понадобится купить валюту для своих нужд, то сумму, которую оно ранее продало в обязательном порядке, также можно освободить от уплаты сбора, — пояснил эксперт.

В то же время. По его мнению, поставщики зарубежных товаров широкого потребления, бытовой техники, автомобилей могли бы уплачивать такой сбор в полном объеме. Жалило полагает, что введение такого сбора практически не отразится на стоимости большинства импортных товаров. Но если они все-таки несколько подорожают, это поможет и далее сокращать объемы импорта. «Мы постоянно говорим о защите внутреннего рынка. В этом случае сбор тоже сыграет свою позитивную роль», — отметил Жалило.

В то же время, пока неизвестно, какой будет ставка этого сбора. Осенью минувшего года в правительстве обсуждалась ставка в размере 3%. В таком случае дополнительные поступления Пенсионного фонда могут составить, по некоторым оценкам, до 20 млрд грн ежегодно. Оборот межбанковского валютного рынка составляет около $ 160 млрд в год, из которых более половины объемов — это покупка валюты.