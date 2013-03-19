Эксперты назвали причину позитивного торгового баланса в январе

Как сообщило ранее Государственное агентство статистики, по итогам января текущего года зафиксировано превышение экспорта над импортом на $ 15,8 млн. В минувшем году по итогам января в торговле товарами и услугами был зафиксирован «минус» почти на $ 59 млн.

Эксперты обращают внимание, что наиболее весомый вклад в снижение импорта внесло сокращение потребления российских газа и нефти. В то же время ряду отраслей удалось существенно нарастить объемы продаж на внешних рынках.

Так, наиболее динамично в сравнении с январем минувшего года увеличился экспорт продукции химической промышленности - +22,1%, на 9,1% увеличились продажи на внешних рынках машинного оборудования, 6,2% прибавил экспорт зерна.

Общую картину ухудшает лишь спад экспорта продукции металлургии, который по итогам января 2013 года оказался на 22,3% ниже аналогичного прошлогоднего показателя.

В то время как объемы экспорта снизились на 3,7%, объемы импорта снизились еще более существенно - на 5,1%.

В нынешнем году правительство намерено начать реализацию программы импортозамещения. Предварительно планируется, что она будет одобрена правительством в середине апреля и реализована в рамках программы стимулирования экономического роста в 2013-2014 гг. Авторы программы рассчитывают, что снижение объемов импорта позволит выровнять диспропорции во внешней торговле и сократить ее дефицит. В первую очередь программа импортозамещения коснется товаров широкого потребления: продукция легкой промышленности, пищевой и других.