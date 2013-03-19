Кипр может повысить налог на депозиты до 15,6% - СМИ

На экстренной телеконференции Еврогруппа согласилась с тем, что небольшие вклады - до 100 тысяч евро - должны быть защищены. При этом налог на вклады больше этой суммы может быть повышен с тем, чтобы собрать 5,8 миллиарда евро для спасения банковской системы. Большинство министров финансов еврозоны потребовали большей дифференциации налогов на депозиты в банках Кипра.



Как сообщает РИА Новости, ранее глава совета министров финансов валютного блока (Еврогруппы) Джероен Дийссельблем заявил, что власти Кипра введут более прогрессивную шкалу однократного налога на депозиты в своих банках в рамках пакета финансовой помощи от еврозоны и МВФ. Конкретных цифр в заявлении не приводилось.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра подготовило новый законопроект, по которому не будут облагаться налогом вклады до 20 тысяч евро. Совет министров по-прежнему считает, что меры для держателей более маленьких депозитов в банках острова должны быть иными, чем меры для владельцев крупных вкладов.

Кипр может произвести однократное взимание налога в размере 6,75% на вклады в банках объемом до 100 тысяч евро и 9,9% - на все остальные вклады. Международные кредиторы взамен предоставят Кипру дополнительные 10 миллиардов евро для поддержки экономики. Решение о введении налога должен утвердить парламент, законодатели перенесли голосование с понедельника на вторник.