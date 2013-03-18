В Закарпатской области объявили сразу два штормовых предупреждения

Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По данным Закарпатского центра по гидрометеорологии, 18 марта лавинная опасность сохраняется на крутых склонах гор (более 30 градусов) даже при незначительной дополнительной нагрузке.

В ночь с 18 на 19 и на протяжении 19 марта по области ожидаются значительные осадки в виде дождя, в горах - мокрого снега с метелями, что только увеличит опасность схода лавин.

Учитывая такие погодные условия, на 19-20 марта в горных районах Закарпатской области объявляется предупреждение об опасности схода лавин.

Кроме того, ночью и утром 19 марта в Закарпатской области ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах местами снег. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Учитывая эти погодные условия, объявлено второе штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в горах местами ожидаются метели, снежные заносы. Местами усиление юго-восточного ветра 15-20, на высокогорье Карпат до 25-30 м/с.

Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области обратилось к гостям и жителям региона на период объявления лавиноопасности воздержаться от восхождений в горы до нормализации ситуации и соблюдать правила безопасности.

Также спасатели просят быть осторожными при пересечении перевалов на границе Львовской и Закарпатской областей.

В управлении ГСЧС в Закарпатской области отметили, что только за последнюю неделю с 10 по 18 января 2013 года для обеспечения проезда и для предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области подразделениями теруправления ГСЧС была оказана помощь в буксировке 210 автомобилей.