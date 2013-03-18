В Закарпатской области объявили сразу два штормовых предупреждения
В Закарпатской области на 18 и 19 марта объявили сразу два штормовых предупреждения: одно в связи с сильными осадками, метелями, снежными заносами, другое – в связи с повышением опасности схода лавин в горах.
Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
По данным Закарпатского центра по гидрометеорологии, 18 марта лавинная опасность сохраняется на крутых склонах гор (более 30 градусов) даже при незначительной дополнительной нагрузке.
В ночь с 18 на 19 и на протяжении 19 марта по области ожидаются значительные осадки в виде дождя, в горах - мокрого снега с метелями, что только увеличит опасность схода лавин.
Учитывая такие погодные условия, на 19-20 марта в горных районах Закарпатской области объявляется предупреждение об опасности схода лавин.
Кроме того, ночью и утром 19 марта в Закарпатской области ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах местами снег. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Учитывая эти погодные условия, объявлено второе штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в горах местами ожидаются метели, снежные заносы. Местами усиление юго-восточного ветра 15-20, на высокогорье Карпат до 25-30 м/с.
Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области обратилось к гостям и жителям региона на период объявления лавиноопасности воздержаться от восхождений в горы до нормализации ситуации и соблюдать правила безопасности.
Также спасатели просят быть осторожными при пересечении перевалов на границе Львовской и Закарпатской областей.
В управлении ГСЧС в Закарпатской области отметили, что только за последнюю неделю с 10 по 18 января 2013 года для обеспечения проезда и для предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области подразделениями теруправления ГСЧС была оказана помощь в буксировке 210 автомобилей.