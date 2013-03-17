В Херсоне решили поддержать Харьков в желании измененить политическую систему

Херсонские общественные организации, представляющие Всеукраинское общество политзаключенных и репрессированых, Организация солдатских матерей Украины, Лига деловых и профессиональных женщин, Фонд "Международное партнерство" и другие поддерживают своих харьковских коллег из общественного сектора, которые 19 марта будут требовать роспуска парламента, сообщает НашГород.

В подготовленной для ежегодной конференции общественных организаций резолюции говорится: «С момента избрания Верховной Рады Украины прошло более четырёх месяцев, однако высшим законодательным органом его конституционные функции не выполняются, жизненно важные для страны законы не принимаются. Кабинет министров Украины в таких условиях не может полноценно работать и выполнять функции высшего органа исполнительной власти. Законодательная и вся вертикаль государственной исполнительной власти в стране фактически парализована.

Страна не развивается. Дальше это продолжаться не может!

Мы требуем от Президента страны распустить Верховную Раду Украины 7 созыва и объявить досрочные парламентские выборы»

Если данное требование не будет выполнено, то будет создана инициативная группа для проведения всеукраинского народного референдума, на который будут вынесены следующие вопросы:

1. Сокращение численности Верховного Совета Украины до 300 народных депутатов.

2. Введение второй палаты Парламента, которая должна состоять из представителей регионов. Главной задачей второй палаты Парламента должно стать законодательное обеспечение развития регионов страны. Эта палата должна иметь контрольные полномочия по исполнению Законов и обладать правом вето. 3. Полная отмена депутатской неприкосновенности.

4. Выборы в Верховный Совет Украины проводить исключительно по мажоритарной системе", говорится в обращении.