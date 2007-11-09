На Житомирщине торжественно отобрали образец земли для Говерлы

На Житомирщине состоялась церемония отбора образца земли, которую отвезут на Говерлу для установления памятных символов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации, напомнив, что 10-12 ноября в рамках рабочей поездки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Ивано-Франковскую область состоится церемония установления памятных символов на г. Говерла, в т.ч. закладка образцов земли из всех регионов к подножию Монумента.

Церемония отбора земли при участии главы Житомирской облгосадминистрации Юрия ЗАБЕЛЫ состоялась в селе Выгов Коростенского района – на малой родине известного украинского гетмана Ивана Выговского.

"Древняя Іскоростенская земля, которая была свидетелем многих значимых исторических событий Полесского края и Украины, достойна представлять Житомирщину на наивысшей горе Украины – на месте, где вскоре появится Монумент единства и соборности украинского народа", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что акция по отбору образцов земли в эти дни происходит во всех регионах Украины.

Образец земли с родины Ивана Выговского передан председателю областной молодежной общественной организации „Студентський магистрат” Виталию КИРИЛЮКУ, который будет представлять Житомирщину на церемонии установления национальных символов на Говерле.

Справка УНИАН. Первое письменное упоминание о селе Выгов датируется 1541 годом. Этот населенный пункт основан Овручскими боярами Лучицами в местности Выговщина, предоставленной им королем Сигизмундом І. От этого названия Лучици получили новую родовую фамилию Выговские. Одним из самых выдающихся представителей рода, уроженцев села является гетман Украины Иван Выговский (? – 1664).

Будущий гетман И.Выговский смолоду учился в Киевской академии, служил в коронном войске, занимал должность писаря у комиссара Речи Посполитой при войске Запорожском. Впоследствии был правой рукой гетмана Богдана Хмельницкого. А 5 сентября 1657 года он был избран гетманом Украины. Однако независимая политика Ивана Выговского не устраивала московское царское правительство. Опираясь на местных „князьков” – военных должностных лиц Запорожского войска, неудовлетворенных политикой гетмана И.Выговского, московские агенты сделали свое черное дело – разожгли вражду в казацкой верхушке, и И.Выговский вынужден был добровольно сложить булаву. Впоследствии права его преемника (а им стал беспринципный Юрий Хмельницкий) в составе Московского государства были ограничены. За оппозиционную деятельность в последующем И.Выговского казнили.