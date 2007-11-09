Черновецкий хочет как можно скорее открыть Подольский переход

Согласно распоряжению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, строительство монолитной эстакады на ул. Набережно-Крещатицкой выделят в отдельные строительные работы. Об этом пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

«В контексте подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и с целью сокращения сроков введения в эксплуатацию стратегически важного для города объекта – Подольского мостового перехода через Днепр – Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об отделении строительства эстакады на ул. Набережно-Крещатицкой. Это позволит ускорить введение в эксплуатацию долгожданного транспортного объекта на Подоле», - рассказал Д.БАСС.

По его словам, вместе с отделением работ будет составлена отдельная смета на строительство эстакады и проведен тендер. Уже готовится соответствующая документация. Благодаря таким мероприятиям появится возможность привлечь дополнительные силы и средства на осуществление работ.

Строительство эстакады вдоль ул. Набережно-Крещатицкой на 4 км сократит путь от Оболони к центру города.

Напомним, что введение в эксплуатацию Подольского мостового перехода в полном объеме (от бульвара Перова до ул. Межигорской) планируется в 2011 году.