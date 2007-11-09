В Харькове задержали контрабандное оборудование для военных самолетов
19:20, 09 ноября 2007Общество
821 0
СБУ выясняет, кто владелец товара
Сотрудники Госпогранслужбы и таможни сегодня ночью на Харьковском железнодорожном вокзале выявили в поезде “Николаев–Москва” три комплекта блоков рулевого управления к военным самолетам, а также диоды и предохранители, которые используются в авиации.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Димитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, довольно громоздкий багаж перевозился в одном из купе.
Предварительно в причастности к переправке запчастей к авиатехнике подозревается проводник вагона – 54-летний житель Николаева.
Сейчас сотрудники СБУ выясняют, кто настоящий владелец товара, кому он принадлежал и кому предназначался.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter