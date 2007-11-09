350 экспертов развеяли мифы Добкина

Результаты экспертного исследования «Оценка инвестиционного климата в Харькове» свидетельствуют, что инвестиционный бум, о котором заявляют харьковские власти и принадлежащие им СМИ, является мифом.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии к материалам данного исследования, проведенного Центром исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва совместно с СФ «Бюро статистического анализа».

В частности отмечается, что 71,3% экспертов отметили ухудшение политического климата для инвестиций в Харькове. Причем, данная составляющая инвестиционного климата, по мнению экспертов, является самой неблагоприятной среди других его составляющих.

Кроме того, в исследовании отмечается, что Интегральный индекс привлекательности Харькова для инвестиций, рассчитанный по шести показателям (политическая среда, адаптивность политико-экономической системы к реформированию, национальная законодательная база, международное право, правовая среда предпринимательства, экономическая среда предпринимательства), по оценкам харьковских экспертов, на протяжении последнего года также снизился, и имеет показатель «-0,32».

В то же время, эксперты отмечают рост инвестиционных и предпринимательских рисков инновационной деятельности и осложнение условий для развития эффективных инновационных процессов в Харьковском регионе.

«Основываясь на экспертных оценках, можно утверждать, что наиболее слабыми элементами политического климата для инвестиций в Харьков являются: зависимость и несправедливость судебной системы; низкий уровень политической стабильности; низкая обеспеченность прав человека и социальной защищенности; неспособность обеспечить интеграцию общества; высокий уровень социального расслоения; бюрократизм; запредельно высокий уровень коррупции», - говорится в комментарии.

При этом уточняется, что в рамках проведенного исследования были собраны оценки около 350 квалифицированных экспертов, которые оценивали инвестиционную привлекательность Харькова по 248 показателям, характеризующим социально-экономическую среду региона.