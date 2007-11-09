В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым объявило на 10-11 ноября штормовое предупреждение.

"По данным Крымского центра гидрометеорологии МЧС Украины в АРК, с вечера 10 ноября и на протяжении 11 ноября на всей территории полуострова ожидаются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег, - сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МВД. - Непогода будет сопровождаться шквальным ветром скоростью до 20 метров в секунду, в горных районах - до 25-30 м/сек".

МЧС призывает жителей и гостей Крыма ограничить в эти выходные посещение горных массивов и воздержаться от походов в лес. А в случае если некоторые все же собрались в лес или горы, спасатели советуют поставить в известность родственников или друзей о возможном маршруте движения, зарядить мобильный телефон, взять фонарик и средства для разведения костра, обеспечить себя теплой одеждой. «С наступлением темного времени суток необходимо подумать о ночевке, обязательно развести костер. Помните, что в условиях плохой видимости в горно-лесной местности спасателям будет очень тяжело вас отыскать и оказать помощь», - обращается МЧС к тем, кто собрался в горы или лес.

Кроме того, крымский Главк МЧС призывает граждан обратить особое внимание на безопасность детей.