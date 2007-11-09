В соратника Януковича стреляли из охотничьего ружья
15:54, 09 ноября 2007Общество
778 0
Одессе совершено покушение на депутата горсовета
Сегодня примерно в 6 часов утра в Одессе совершено покушение на депутата городского совета от Партии регионов, руководителя транспортного предприятия «Экспресс» Павла СЕРЕБРЯНИКА.
Об этом УНИАН сообщила руководитель Центра общественных связей УМВД Украины в Одессе Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
По ее словам, когда депутат-бизмесмен П.СЕРЕБРЯНИК отъезжал на автомобиле от своего дома на улице Дача Ковалевского, неизвестный выстрелил в его направлении из охотничьего ружья. П.СЕРЕБРЯНИК не пострадал.
По словам Т.ХМЕЛЬНИЦКОЙ, „сейчас сотрудники милиции Киевского РОВД Одессы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на депутата».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter