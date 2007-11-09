ICTV, Nemiroff і «Авторадио» созывают пресс-конференцию

12 ноября 2007 года телеканал ICTV, международный бренд Nemiroff и радиостанция «Авторадио» приглашают представителей СМИ на пресс-конференцию, посвященную презентации украинских исполнителей в рамках I Международного фестиваля «Авторадио» «Дискотека 80-х».

Bad Boys Blue, Ottavan, Riccardo Fogli, Ricchi E Poveri, Виктор Салтыков, Александр Барыкин, группа «Кар-Мэн», Светлана Разина (из группы «Мираж») и другие кумиры исполнят любимые суперхиты. Еще никогда Киев не видел такого количества звезд эпохи диско на одной сцене!

Проведение столь масштабного мероприятия стало возможным благодаря объединению усилий трех украинских компаний: организатор проекта – «Авторадио», эксклюзивный спонсор – Nemiroff, генеральный телевизионный партнер – канал ICTV.

В пресс-конференции примут участие:

- Андрей Партыка – маркетинг-директор телеканала ICTV

- Игорь Ларин – генеральный продюсер «Авторадио» и ведущий фестиваля «Дискотека 80-х»

- Тагир Имангулов – пресс-секретарь компании Nemiroff

-Певица Гайтана

- Группа «Авиатор»

На пресс-конференции организаторы расскажут о формате фестиваля «Дискотека 80-х», о реализации этого проекта в Украине и его особенностях, об успешном российском опыте проведения подобного шоу. Украинские исполнители Гайтана, Ани Лорак, «Скрябин» расскажут о своей фестивальной программе и поделятся своими впечатлениями от музыки 80-х.

29 ноября 2007 года при поддержке международного бренда Nemiroff звезды легендарной эпохи соберутся вместе в Киеве, во Дворце спорта, музыкальная площадка которого преобразится до неузнаваемости!

Пресс-конференция состоится 12 ноября в 16:00 по адресу: ул. Сагайдачного, 15, в конференц-зале отеля «Ривьера на Подоле» .

Аккредитация обязательна!

Контактные лица:

Юлианна Ковалевская

yulianna@ictv.ua

+38(096) 203-15-16

Юлия Бондаренко

+38(066) 185-86-86

bondarenko@ictv.ua

В ночь с 31 декабря на 1 января, сразу после поздравлений Президента, ICTV выдаст в эфир яркий музыкальный проект «Дискотека 80-х». Зрителей ожидает 4-часовая нон-стоп дискотека, аналогов которой на Украине еще не было!

Впервые легендарные звезды эпохи 80-х выступят в Украине на первом Международном фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х».

Популярные шлягеры, слова которых уже третий десяток лет наизусть знает не только поколение того времени, но и современная молодежь, прозвучат также в исполнении украинских и российских звезд эстрады.

Каждый музыкант исполнит 5 песен. Окончательный состав артистов в настоящее время определяется в ходе голосования на официальном сайте фестиваля www.disco80.com.ua , а также в рамках проекта «Диско-Эксперт» на «Авторадио».

Ведущим I Международного фестиваля «Дискотека 80-х» в Украине станет Игорь Ларин, генеральный продюсер радиостанции «Авторадио».