Газ в Украину в 2008 году будет поставляться через ”РосУкрЭнерго”

Газ в Украину из России в 2008 году будет поставляться по старой схеме - через RosUkrEnergo.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Что касается хозяйствующих субъектов, то пока, в этом временном цейтноте, принято решение оставить ту формулу, которую мы имеем на сегодняшний день, поскольку мы не можем предложить другую формулу», - заявил А.ШЛАПАК, отметив, что новая формула требует времени для обсуждения.

«Таким образом, базовыми останутся договоренности о закупке Украиной до 2010 года среднеазиатского газа, поскольку это позволяет нам более уверенно смотреть в завтрашний день в плане цены на газ», - отметил А.ШЛАПАК.

По его словам, окончательных договоренностей о цене на газ и на услуги Украины по транзиту газа и его хранению в украинских подземных хранилищах пока нет.

Однако, сказал А.ШЛАПАК, «есть уверенность, что мы получим, я думаю, самый дешевый газ, который получают все наши соседи, и сможем продолжать работу c российской стороной, чтобы понять конструкцию 2009 года и последующих как в вопросе ценовых параметров, так и в вопросе субъектов, которые будут работать на этом рынке».

При этом он отметил, что в Секретариате надеются, что цена на газ будет приблизительно 150 долларов за тысячу кубометров.

Также А.ШЛАПАК выразил надежду, что существенно не вырастет и цена на узбекский и казахский газ, который идет в Украину по 9 и 8 млрд. кубометров в год из каждой страны соответственно.

Говоря о директивах, которые Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО на газовых переговорах в Москве, А.ШЛАПАК сообщил, что они заключаются в том, что межгосударственные соглашения от 2000, 2001 и 2004 годов являются действующими. «А именно эти соглашения требуют урегулирования вопросов газовых отношений с Россией на межправительственном уровне, но они не подменяют соглашений хозяйствующих субъектов», - отметил А.ШЛАПАК.

Он также сообщил, ссылаясь на информацию Ю.БОЙКО, что российская сторона готова рассматривать вопрос о возвращении к подписанию ежегодных межправительственных протоколов. Эти протоколы зафиксировали бы гарантии украинской стороны по прокачке минимум 110 млрд. кубометров российского газа в Европу, и гарантии российской стороны по поставке среднеазиатского газа в Украину и обеспечению газового баланса Украины, учитывая, что весь среднеазиатский газ - туркменский, узбекский, казахский до 2025 полностью выкупается российской стороной.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР 8 ноября в Москве обсудили принципы ценообразования на газ и поэтапный переход к рыночным ценам и тарифам при поставках газа в Украину и его транзите по территории Украины в 2011 году.

По итогам встречи достигнута договоренность, что следующий раунд переговоров состоится через неделю, а в течение этого времени работа продолжится на уровне экспертов.

6 ноября Ю.БОЙКО заявил, что на переговорах с Москвой ценовой коридор газа на 2008 год для Украины обсуждается в пределах 150-160 долл. за 1 тыс. кубометров.

8 ноября, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в течение недели цена на российский газ для Украины будет определена окончательно.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м (в связи с подорожанием туркменского газа).

Швейцарский трейдер RosUkrEnergo (50% - у Газпрома, 50% - у Centragas Holding AG) является поставщиком всего газа в Украину. “Газпром” продает RosUkrEnergo российский газ по 230 долл. за 1 тыс. куб. м, а также среднеазиатский газ, в частности туркменский, который газовый концерн закупает по 100 долл. за 1 тыс. куб. м. RosUkrEnergo, в свою очередь, продает смешанный газ Украине через "УкрГаз-Энерго", которое является его совместным предприятием с НАК "Нафтогаз Украины". С 2007 г. газ Украине поставляется по 130 долл. за 1 тыс. куб. м (в 2006 г. цена составляла 95 долл.).