Кузьмук увидел корень зла

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК подчеркивает, что не должно быть каких-то преференций отдельным гражданам в отношении земельного вопроса, поскольку закон - один для всех.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе в ходе совместной коллегии милиции и прокуратуры Крыма, посвященной ситуации с самовольным захватом земли на полуострове.

В частности, по словам А.КУЗЬМУКА, «все граждане нашей страны, какой бы национальности они не были, они равны перед законом, а закон - один для всех. Иное дело - уважаем ли мы закон и любим ли мы его соблюдать. В этом, видимо, корень зла».

Как отметил А.КУЗЬМУК, когда власть пытается делать то, что предусматривается закон, это многим гражданам не нравится. «Сложно, очень сложно быть правовой страной с законопослушным народом», - посетовал А.КУЗЬМУК.

Он также отметил, что обеспечение милицией порядка в ходе исполнения судебных решений применяется по всей стране, а не только в Крыму. Однако, по словам А.КУЗЬМУКА, только в Крыму «горячие головы» устраивают массовые стычки с милицией. «За этот год по стране исполнялись судебные решения при сопровождении милиции. Их 431. 249 (решений - УНИАН) - в Донецкой области, в Житомирской - 158, в Запорожской - 116, во Львовской - 130 и так далее. Крым в этом не уникален. Крым уникален в другом: обязательно находятся «горячие головы», которые противостоят законным действиям власти, обязательно находятся такие, которые пытаются прикрыть свои незаконные действия, переводя их в плоскость межнациональных, межэтнических проблем, которых сегодня у нас - в остром понимании - нет, абсолютно нет», - подчеркнул вице-премьер-министр.

«Земля вся принадлежит нашему народу, и никто на нее не имеет исключительного права», - продолжил он.

А.КУЗЬМУК подчеркнул, что порядок выделения земли установлен властью, и никто не имеет право нарушать его, «иметь что-то личное и особенное».

По его словам, если есть судебное решение по сносу самостроев – оно должно исполняться. «Если решение суда есть, оно должно быть выполнено», - подчеркнул А.КУЗЬМУК.

В этой связи вице-премьер-министр страны призвал всех успокоиться, «и не шутить, и не играться, и не прикрываться» вопросами политики или вопросами национальности. «Они (граждане Украины - УНИАН) все одинаковы и едины», - отметил А.КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября произошли столкновения из-за земли на улице Балаклавской в Симферополе (на участок площадью около 3 га претендует фирма «Олви-Крым». По ее данным и данным властей Симферополя, у фирмы есть документы на право аренды земли. На данном участке планируется построить жилой комплекс. Однако с марта 2006 года этот участок занят самоселами из числа крымских татар).

6 ноября на плато Ай-Петри проводился снос самовольных строений бизнесменов - крымских татар. Снос проводился на законных основаниях, по решению Хозяйственного суда АРК. Порядок в ходе сноса строений, который проводили госисполнители, обеспечивали около тысячи правоохранителей.

Крымские татары попытались помешать сносу. По данным милиции, порядка 50 крымских татар оказывали сопротивление правоохранителям. Во время операции на Ай-Петри у крымских татар, как утверждают в милиции, были изъяты газовый баллон, канистры с бензином, несколько бутылок с зажигательной смесью. 28 крымских татар были задержаны за сопротивление милиции.

В больнице сейчас находятся 4 человека. У одного крымского татарин – пулевое ранение в живот. В милиции уверяют, что выстрел был произведен не из милицейского оружия. Проводится расследование, возбуждено уголовное дело по факту ранения человека.

Меджлис крымских татар требует отставки начальника милиции АРК Анатолия МОГИЛЕВА и привлечения его к ответственности из-за событий на плато Ай-Петри и в Симферополе. Однако А.МОГИЛЕВ заявляет, что не видит оснований для отставки, поскольку в своей работе не нарушал действующего законодательства.