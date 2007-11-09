Ющенко просит Януковича, Медведько и Черновецкого разобраться с больницей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма в адрес премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с просьбой изучить вопрос об обоснованности реорганизации Центральной городской клинической больницы Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, соответствующую просьбу глава государства направил после получения обращения коллектива Центральной городской клинической больницы г. Киева, в котором выражается беспокойство по поводу действий киевской городской власти по реорганизации больницы.

В своих письмах к указанным должностным лицам В.ЮЩЕНКО пишет: «Как отмечено в обращении, реорганизация ЦГКБ осуществляется с целью ее ликвидации. По мнению коллектива больницы, инициаторами реорганизации могут быть коммерческие структуры, заинтересованные в земельном участке, на котором расположена больница».

Учитывая значимость больницы для киевлян, В.ЮЩЕНКО просит премьер-министра поручить центральным органам исполнительной власти изучить вопросы:

- обоснованности и необходимости запланированной реорганизации больницы;

- оснований для исключения из ее состава ряда отделений с передачей их другим заведениям здравоохранения города;

- целесообразности отчуждения на протяжении 2001-2007 годов земельных участков из пользования больницы.

В свою очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен провести личную встречу с коллективом лечебного заведения, где рассмотреть указанные вопросы.

Генеральный прокурор Украины, со своей стороны, должен провести проверку соответствия действующему законодательству принятых на протяжении 2001-2007 годов решений Киевским городским советом об изъятии земельных участков из пользования ЦГКБ.

В сообщении отмечается, что о результатах и принятых мерах В.ЯНУКОВИЧ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и А.МЕДВЕДЬКО должны проинформировать Президента лично до 26 ноября с.г.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Киевский городской совет принял решение о реорганизации Центральной городской клинической больницы (бывшей Октябрьской).

Согласно решению, больница реорганизована в Александровскую городскую больницу и отнесена к сфере управления Главного управления здравоохранения Киевской горгосадминистрации. В то же время часть имущества клинической больницы закрепляется за Киевским городским клиническим эндокринологическим центром.

В целом же решение о реорганизации больницы принято с учетом решения Киевсовета от 1 октября с.г. о создании Киевского городского эндокринологического центра.

Согласно документу, за эндокринологическим центром будет закреплено на праве оперативного управления медицинское оборудование и имущество, которое использовалось отделениям эндокринологии Центральной городской клинической больницы.

На КГГА возложено обязательство разработать и утвердить на сессии Киевсовета устав Александровской городской клинической больницы.