Крымские татары обещают массовый митинг протеста

В предстоящее воскресенье на центральной площади г. Симферополя крымские татары проведут массовый митинг протеста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе меджлиса крымско-татарского народа, митинг состоится «в связи с длительным нерешением проблем крымско-татарского народа и усилившейся в последнее время дискриминацией крымских татар, а также в связи со зверским избиением 6 ноября 2007 года на плато Ай-Петри крымских татар работниками правоохранительных органов».

Митинг начнется 11 ноября 2007 года в 12.00 на центральной площади г. Симферополя.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября группа крымских татар начала установку палаточного городка в центре Симферополя, протестуя против политики местных властей в отношении крымско-татарского народа.