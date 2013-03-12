За взятку задержан председатель горсовета
23:31, 12 марта 2013Общество
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Сегодня в Луганской области правоохранители задержали председателя одного из городских советов за вымогательство и получение взятки в сумме 50 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, средства чиновник получил от частного предпринимателя за обещание не насчитывать штрафные санкции.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с его вымогательством).
Проводятся следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура области.
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