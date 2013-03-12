За взятку задержан председатель горсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, средства чиновник получил от частного предпринимателя за обещание не насчитывать штрафные санкции.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с его вымогательством).

Проводятся следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура области.