В воскресенье в Киеве - метели

Завтра, 10 ноября, синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ожидается мокрый снег и дождь, ночью в западной части, а днем в Украине, кроме восточных и западных областей, местами сильные осадки (ночью в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков).

Ночью и утром местами туман, на дорогах западных областей местами гололед. Ветер преимущественно южный, 9-14 м/с, ночью в южной части, а днем в Украине порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; в южной части ночью 4-7° тепла, днем 8-13° тепла, в Крыму до 15°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

11 ноября сохранятся сложные погодные условия: сильный мокрый снег, на юге с дождем (в западных и восточных областях умеренные осадки), порывы ветра 15-20 м/с, в восточной половине 25-30 м/с, метели.

12 ноября ожидается послабление осадков и ветра. На дорогах северной половины местами гололед. Температура 11 ноября ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге 2-7° тепла; днем 1-6° тепла, в Крыму до 12°;12 ноября ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на юге ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

13 ноября на большей части территории прогнозируется снег и мокрый снег, на юге и востоке с дождем, 14 ноября без существенных осадков, лишь в западных областях умеренный, в северных областях небольшой мокрый снег.

Температура ночью будет 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза); в южных и восточных областях ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью 14 ноября 0-5 мороза); в Крыму ночью 0-5°тепла, 14 ноября до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

Завтра в Киеве и области удержится облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, местами сильные осадки.

Температура в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

11-12 ноября в столице и области сохранится плохая погода: мокрый снег и дождь, порывы ветра 15-20 м/с, метели, ночью 11 ноября сильные осадки. Днем 12 ноября ослабление осадков и ветра.

На дорогах местами гололед. Температура 11 ноября ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; 12 ноября ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

13-14 ноября в Киеве и области временами снег и мокрый снег (14 ноября небольшой). Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.