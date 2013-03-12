Погода в Украине сильно испортится

На дорогах западной Украины и в Карпатах местами гололед, налипание мокрого снега, возможны снеговые заносы. Об этом сообщает погодный портал Метеопрог.

В центре страны пройдут дожди, температура будет выше нуля. Скорость ветра может достигать 15 м/с. На крайнем Юге, в Крыму и Приазовье ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Высота волн у побережья Одесской области может достигать 2 м. В восточных и южных областях резкое кратковременное потепление до +15 градусов выше нуля.

В Киеве и области пройдут дожди и кратковременное повышение температуры воздуха до +7 градусов. Ветер порывистый до 17 м/с.

В субботу, 16 марта, во второй половине дня, погода начнет успокаиваться. На всей территории Украины будет происходить небольшое похолодание, осадки прекратятся.