Нацфинуслуг выступила против введения налога на депозиты

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг) выступила категорически против законопроекта народного депутата от Партии регионов Евгения Сигала, который предложил ввести 25% налог на доходы от банковских депозитов. Кроме введения повышенной ставки (действующая редакция Налогового кодекса предусматривает 5%), Сигал также предложил перенести введение налогообложения вкладов с 2015 г. на 2014 г, сообщает РБК-Украина.

«Сегодня важным заданием является детенизация экономики. Соответственно, к инициативам, которые связаны с введением высоких ставок налогообложения депозитов, нужно относиться очень аккуратно и взвешенно. Депозиты населения являются основным ресурсом для банков Украины. И такие законопроекты могут создать недоверие граждан к государственной политике и банковской системе», - сказано в сообщении Нацфинуслуг.

Председатель Нацфинуслуг Андрей Стасевский также напомнил, что против этой идеи уже выступили правительство и Национальный банк, и выразил надежду, что аналогичную позицию займет и Верховная Рада.

Напомним, на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Николай Азаров высказался категорически против введения налогообложения депозитов физлиц в любом виде. «Мы заинтересованы в том, чтобы наращивать свою банковскую систему, и мы должны поощрять наше население вкладывать деньги на депозиты. Поэтому правительство против налога на доход от депозитов», - написал премьер.

Кроме того, в официальном комментарии НБУ отмечалось, что депутатам часто свойственно политизировать сугубо экономические вопросы, а это может вносить нестабильность в работу финансовой системы. «Национальный банк призывает политических деятелей тщательно анализировать последствия любых законопроектов по вопросам банковской и финансовой системы, которые вносятся в Верховную Раду Украины, придерживаться в своей деятельности принципа однозначного приоритета обеспечения стабильности финансовой системы страны и уважения к ее гражданам», - сказано в комментарии НБУ.