Во львовском театре для детей штукатуркой привалило двух работников
16:25, 12 марта 2013Общество
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Во Львовском театре для детей и юношества обвалилась штукатурка с потолка, пострадали два работника.
Во львовском театре обвалилась штукатурка с потолка / Фото: gazeta.lviv.ua
Сегодня, 12 марта, в техническом помещении административного корпуса Первого украинского театра для детей и юношества во Львове произошло отслоение и падение с потолка штукатурки на площади 1,5 кв. м.
Как сообщила УНИАН начальник управления культуры Львовского городского совета Ирина Подоляк, в результате падения штукатурки пострадали два человека из технического персонала театра.
«Пострадавшие сейчас обследуются в больнице», - отметила И.Подоляк.
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