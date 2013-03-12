Во львовском театре для детей штукатуркой привалило двух работников

16:25, 12 марта 2013
Общество
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Во Львовском театре для детей и юношества обвалилась штукатурка с потолка, пострадали два работника.

Во львовском театре обвалилась штукатурка с потолка / Фото: gazeta.lviv.ua

Сегодня, 12 марта, в техническом помещении административного корпуса Первого украинского театра для детей и юношества во Львове произошло отслоение и падение с потолка штукатурки на площади 1,5 кв. м.

Как сообщила УНИАН начальник управления культуры Львовского городского совета Ирина Подоляк, в результате падения штукатурки пострадали два человека из технического персонала театра.

«Пострадавшие сейчас обследуются в больнице», - отметила И.Подоляк.

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