Строители предлагают сносить аварийные дома без согласия жильцов

Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному КБУ законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», которой располагает УНИАН.

Как сообщил президент КБУ Лев Парцхаладзе в ходе круглого стола 12 марта, действующее законодательство о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда не содержит действенных механизмов отселения жильцов из «хрущевок» и не решает задачу строительства нового жилья взамен устаревшего.

«На сегодняшний день нет решения, по какому принципу можно расселить людей. В сегодняшнем законе прописано, что необходимо согласие всех жильцов», - добавил он.

Кроме того, отсутствует мотивация для отселения жильцов «хрущевок».

Л. Парцхаладзе сообщил, что за основу законопроекта конфедерация взяла московский проект, по которому проходила реконструкция кварталов устаревшего жилья в России.

Суть предлагаемого документа заключается в трех ключевых моментах. Первый из них предусматривает, что наличие согласия жильцов на снос не обязательно. Как альтернатива предлагается решение о сносе аварийного дома, которое принимает местная община, при наличии соответствующего заключения Научно-исследовательского института строительных конструкций или другой организации, имеющей лицензию, о техническом состоянии дома.

При этом предлагается, что площадь нового жилья, предоставляемого взамен сносимого, исчисляется согласно коэффициенту от 1,3 и выше.

Вместе с тем планируется, что инвестор сначала строит жилье в том административном районе населенного пункта, в пределах которого проводится реконструкция квартала, переселяет туда жильцов, а потом сносит старое жилье и строит на его месте новое.

«После признания объекта, находящегося в аварийном состоянии, после того как местная община проголосует за это решение, здание можно относить к сносу», - сказал Л. Парцхаладзе.

«Второй принцип, который мы хотим заложить, - чтобы переселять людей можно было в радиусе не более 500 метров. И третье, чтобы коэффициент, по которому будет предоставляться новое жилье, должен быть от 1,3 и выше. То есть при квартире площадью 70 кв. м новое жилье должно быть минимум 100 кв. м. И обязательно должно быть с ремонтом», - пояснил президент КБУ.

По мнению Л. Парцхаладзе, эти механизмы позволят приступить к реконструкции кварталов устаревшего жилья.

«Тогда закон заработает, тогда будет интересно людям получать новое жилье, и тогда не будет того конфликта, который людей пугает», - добавил он.

В свою очередь, народный депутат Ксения Ляпина высказала мнение, что главная проблема с реконструкцией «хрущевок» заключается в тотальном недоверии жильцов к предлагаемым государством механизмам. Она считает, что доверие населения способен вернуть социально ответственный бизнес.

По мнению главы Совета директоров КБУ Александра Ротова, Украина может пойти двумя путями в реализации программы реконструкции «хрущевок» - проводить санацию жилых домов, которые находятся в хорошем состоянии, как это было сделано в Германии, и сносить аварийные дома.

По оценкам генерального директора компании «Омокс» Алексея Кулагина, из 47 млн кв. м жилья в Киеве - 25 млн кв. м устаревшего жилья и 5 млн кв. м ветхого жилья.

«Скорость старения с 2000 по 2005 год была 400 тыс. кв. м в год», - добавил он.

Гендиректор компании считает, что в законопроекте следует предусмотреть и вопросы замены инженерных коммуникаций в рамках реконструкции кварталов устаревшего жилья.

«Больше нужно прицел делать на реконструкцию инженерных сетей, на реконструкцию транспортных магистралей. Потому что любое новое строительство в Киеве — это тромб для транспорта и инженерии», - сказал А. Кулагин.

Вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Александр Мороз отметил, что застройщики будут заинтересованы участвовать в реконструкции «хрущевок», если это будет многоэтажная застройка.

«Ни один застройщик не зайдет на проект, если его рентабельность будет ниже 7-10%», - считает он.

По словам директора департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины Виталия Шаповаленко, министерство также разрабатывает изменения в закон о реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда и готово учесть предложения конфедерации.

Однако, по его мнению, в реализации варианта со сносом ветхого жилья нужно учитывать снижение покупательной способности населения.

«Из общего объема построенного жилья 30-50% квартир до сих пор не распроданы. Даже если мы и внесем изменения в законодательство, то возможности будут ограничены в реализации такого механизма», - уточнил В. Шаповаленко.

В то же время Минрегион поддерживает и вариант санации устаревшего жилого фонда, поскольку эти работы можно проводить без отселения жильцов, а затраты на санацию ниже, чем на новое строительство.

По его оценкам, потенциал рынка санации устаревшего жилого фонда Украины составляет около 400 млрд грн.