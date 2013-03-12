Украина и Польша за год наторговали на более чем $6 миллиардов

В течение последних трех лет оборот товаров и услуг между Украиной и Республикой Польша практически полностью восстановился (после значительного, почти в 2 раза, сокращения в 2009 году, которое было вызвано мировым финансово-экономическим кризисом), и, по украинским данным, в 2012 году составил 6,5 млрд. дол. США, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Тенденция к росту двустороннего товарооборота продолжалась и в 2012 году, хотя условия развития мировой экономики сейчас тоже нельзя назвать благоприятными. На этом сегодня акцентировал внимание заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Александр Пинский в ходе встречи с заместителем Министра экономики Республики Польша Анджеем Дихою. Встреча была посвящена обсуждению состояния и дальнейшей перспективе двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Польша является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы: по результатам 2012 года она занимает четвертое место среди стран-партнеров по экспорту и пятое - по импорту. По данным Государственной службы статистики Украины, в 2012 году объемы торговли товарами составили 6,14 млрд. дол. США и увеличились на 2,8%. Объемы взаимной торговли услугами в 2012 году выросли на 17% и составили 317 млн. долл.

«Хотя украинско-польское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует стабильное развитие и играет важную роль в контексте дальнейшей активизации всего спектра двусторонних отношений и преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса, нам нужно приложить совместные усилия с тем, чтобы использовать имеющийся между Украиной и Республикой Польша потенциал в контексте внедрения в жизнь совместных проектов в различных сферах экономики», - сказал Александр Пинский.

Он также особо отметил положительный вклад в развитие партнерских отношений украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

«Хочу подчеркнуть, что большое значение в наших двусторонних отношениях играет украинско-польская межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества, на пленарных заседаниях которой рассматривается чрезвычайно широкий круг вопросов, охватывающих практически все сферы экономики. На пятом заседании Комиссии, которое проходило 17 - 18 мая 2012 года в Киеве, особое внимание было уделено состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорте, сельском хозяйстве и ветеринарной медицине, туризме, топливно-энергетическом секторе. Также рассматривались пути урегулирования проблем, возникающих у польских и украинских предприятий при осуществлении хозяйственной деятельности на территории Сторон », - отметил Александр Пинский.