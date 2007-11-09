ЕБРР ухудшил прогноз инфляции для Украины

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2007 году с 5,8% до 6,8%.

Об этом говорится в отчете ЕБРР “EBRD Transition Report 2007”.

По прогнозам банка, рост ВВП Украины в 2008 году составит 6%.

ЕБРР считает, что среднегодовая инфляция в Украине в 2007 году составит 11,5%, а в 2008 - 11,7%.

Дефицит Сводного бюджета в 2007 году прогнозируется на уровне 2,7% ВВП (в 2006 году - 1,3%), а дефицит текущего счета платежного баланса - 3,7% ВВП (в 2006 году - 1,5%).

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в октябре против сентября т.г. составила 2,9%, в январе-октябре (к декабрю прошлого года) - 11,7%.

Инфляция в октябре 2007 года против октября 2006 года составила 14,8%, в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года - 12,2%.

Справка УНИАН. При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

В проекте госбюджета на 2008 год правительство предусмотрело уровень инфляции в 6,8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%, рост ВВП на уровне - 5,8%.

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд ухудшил данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.

В ноябре Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 9,7% до 12,5%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.