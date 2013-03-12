Польша осенью откроет новый пункт пропуска на границе с Украиной

Польские власти планируют осенью этого года открыть на границе с Украиной новый пункт пропуска "Будомеж-Грушев", который станет первым с конца 2002 года, когда был введен в эксплуатацию автомобильный ПП "Смильница-Кросценко" (Львовская область).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Подкарпатского воеводства, на территории которого будет открыт новый пункт пропуска на границе с Украиной, Малгожата Очошь.

Отвечая на запрос агентства, она сообщила, что строительство ПП "Будомеж-Грушев" (Львовская область), которое началось в мае 2010 года, планируется завершить к июню этого года.

М.Очошь отметила, что сроки введения пункта в эксплуатацию будут зависеть от пограничной службы Польши, заметив, что еще несколько месяцев после этого будут продолжаться процедуры приема построенного объекта контрольными строительными органами.

Она также заметила, что стоимость строительства ПП "Будомеж-Грушев" составила 45 млн. долларов (по текущему курсу 1 USD = 3,2 PLN), он станет самым современным на восточной границе Польши.

В польской пограничной службе УНИАН сообщили, что через "Будомеж-Грушев", который станет седьмым автомобильным пунктом пропуска на границе с Украиной, ежесуточно сможет проезжать около 3 тысяч автомобилей.

По данным польских пограничников, наибольшую пропускную способность из действующих на границе с Украиной пунктов пропуска имеет "Дорогуск-Ягодин" (Волынская область), через который может проезжать почти 7 тысяч авто в сутки, наименьшую, - менее 2 тысяч - "Зосин-Устилуг" (Волынская область).

Пресс-секретарь Люблинского воеводства Камил Смердель сообщил УНИАН, что в декабре этого года будет завершено строительство еще одного пункта пропуска на границе с Украиной «Угринов–Долгобичув» (Львовская область), сооружение которого началось еще в 2008 году. По его словам, объект стоимостью свыше 50 млн. долларов будет передан пограничной службе в марте 2014 года. По данным пограничников, через этот пункт пропуска ежесуточно смогут проезжать 4 тысячи автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинско-польскую границу пересекло 5,5 млн. автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. На польско-украинской границе протяженностью около 540 километров действует 12 пунктов пропуска (по шесть автомобильных и железнодорожных).

Эксперты и украинские и польские политики неоднократно высказывались за увеличение количества пограничных пунктов пропуска между странами.

Для сравнения: в Германии, которая также имеет около 500 км границы с Польшей, работает 38 пунктов пропуска, из которых 19 - автомобильные.