Экс-глава Минфина назвал финансовую полицию нормальной мировой практикой

«Идея финансовой полиции не является новой, это нормальная мировая практика», - говорит он.

В то же время, по его словам, при создании финансовой полиции правительство адекватно подошло к этому процессу, строя структуру на базе налоговой милиции, сообщает РБК-Украина.

«Довольно логично, что финансовая полиция будет формироваться на базе налоговой милиции. Если создавать все с «нуля», то это займет уйму времени, будет потеряно минимум полгода-год. Если же это делать на базе налоговой милиции, организационный период может пройти и за несколько месяцев», - отметил Уманский.

Эксперт констатирует, что новое ведомство не буде дублировать полномочия налоговиков.

«Безусловно, нет. Налоговики должны и будут заниматься администрированием налогов, в то время как Служба финансовых расследований будет расследовать и предупреждать преступления в финансово-экономической сфере, в том числе и в налоговой. Например, после того, как налоговая увидит уклонение от налогов, то она передаст это дело финансовой полиции. Но вопросом налогов компетенция полиции не будет ограничиваться, там более широкий перечень сфер», - констатирует экс-исполняющий обязанности министра финансов.

Он также обратил внимание, что новая структура будет формироваться на базе ряда силовых органов.

«Кадровый состав нужно формировать исходя из тех заданий, который будут возложены на эту структуру. Как я понимаю, она будет создаваться на базе налоговой милиции, СБУ, ОБЭП. То есть будет набираться штат из действующих сотрудников, что весьма логично», - говорит финансист.

Напомним, что ранее правительство предложило создать Службу финансовых расследований.