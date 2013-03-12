ДТП с участием «скорой» и офицера СБУ передадут военной прокуратуре

Прокуратура Феодосии намерена передать военной прокуратуре дело по факту столкновения "скорой помощи" и автомобиля, в результате которого погибли врач и фельдшер, а еще три человека получили травмы, поскольку легковым автомобилем управлял сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Достоверно установлено, что водитель автомобиля, который совершил столкновение с каретой скорой помощи, является офицером СБУ. В связи с этим решается вопрос о передаче уголовного производства прокуратуре Крымского региона по надзору за выполнением законов в военной сфере", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 9 марта в Феодосии. "Скорая" везла в больницу находившегося в коме 22-летнего юношу, его сопровождал отец. На месте ДТП погибла 27-летняя фельдшер. Травмы получили 32-летний водитель машины, 50-летний шофер "скорой", 57-летние отец юноши и врач. Врач умер в больнице.

"Мой папа и фельдшер спасали жизнь молодого парня, состояние у него было критическое, его везли с сиреной и маяками, но так как погонам закон не писан, и правила дорожного движения тоже, в них, нарушая все правила, ударила тачка, в которой летел какой СБУшный мажор", - написал на странице в соцсети "ВКонтакте" сын погибшего врача Олег Сергеев.

СБУ 12 марта признала, что машиной управлял ее сотрудник.

Прокуратура Феодосии проводила расследование по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек).