Черновецкий выставляет на аукцион 9 земельных участков в Киеве

Киевский городской совет утвердил перечень земельных участков, правы аренды которых будут выставлены на земельные торги.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 8 ноября на сессии Киевсовета.

Как указывается в решении, на аукцион предусматривается вынести следующие земельные участки:

по ул. Пуховской в Деснянском районе, площадью 0,42 га, для обустройства площадки для временного хранения транспортных средств;

по ул. Крайней, 1-в в Деснянском районе, площадью 0,58 га, для обустройства временной открытой автостоянки;

по ул. Богдана Хмельницкого, 61-а в Деснянском районе, площадью 0,06 га, для строительства и обслуживания некапитального объекта торгового назначения;

по ул. Братиславской (на пересечении с просп. Лесным) в Деснянском районе, площадью 0,06 га, для строительства и обслуживания некапитального объекта торгового назначения;

по ул. Братиславской и Цветаевой (левая сторона) в Деснянском районе, площадью 0,41/0,45 га, для строительства и эксплуатации временной автостоянки;

на пересечении ул. Бальзака и Цветаевой в Деснянском районе, площадью 0,37/0,42 га, для строительства и эксплуатации временной автостоянки;

по ул. Братиславская, 52-а в Деснянском районе, площадью 0,04 га, для строительства и эксплуатации комплекса автомойки и станции технического обслуживания автомобилей (без права капитальной застройки);

по ул. Богатырской, 1-в в Оболонском районе, площадью 0,1 га, для обустройства автомойки;

по ул. Фрунзе, 160 в Оболонском районе, площадью 0,20 га, для установления и эксплуатации без права капитального строительства выставочного павильона из сборно-разборных конструкций и обустройства открытой автостоянки.

При этом Киевсовет принял решение исключить реализацию на земельных торгах права аренды земельного участка по просп. Московскому, 24 в Оболонском районе, площадью 0,20 га, для строительства и эксплуатации временной открытой автостоянки, в связи с тем, что этот участок попадает в линию проектного строительства дорог-дублеров. Строительство дорог предусмотрено программой социально-экономического развития Киева на 2008 год.

В то же время, согласно решению Киевсовета, земельный участок по ул. Физкультуры, 11 в Голосеевском районе, площадью 0,07 га, для строительства и эксплуатации административно-офисного здания, снят с продажи на земельных торгах из-за того, что под участком проходит канализационный коллектор с охранной зоной 5 метров и строительство там невозможно.