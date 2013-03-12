В Донецке мужчина напал с ножом на сотрудницу кредитной компании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко.

По его словам, в 9.43 утра мужчина вошел в помещение кредитной компании «Альянс» на улице Генерала Антонова, 3-а, и взял в заложницы одну из сотрудниц. Преступник приставил к женщине нож и заявил о своих требованиях.

При этом, А. Лукьянченко не уточнил, какими именно были требования злоумышленника.

Мэр отметил, что прибывшие на место сотрудники спецподразделений вступили с нападавшим в переговоры, а затем провели операцию по освобождению заложницы.

«Операция по освобождению завершена. Все живы, захватчик задержан», - сказал мэр, уточнив, что преступник «к сожалению, успел ранить женщину».