Эксперты: Восстановление Минпромполитики защитит Украину от засилья импорта
Эксперты считают, что восстановление Минпромполитики увеличит экспортный потенциал Украины.
Эксперты констатируют, что возобновление работы Министерства промышленной политики Украины поможет правительству создать новые рабочие места, наладить производство конкурентоспособной продукции, защитить внутренний рынок от засилья импорта, сообщает РБК-Украина.
«Министерству есть чем заниматься, думать, как поднимать внутренний рынок, отрасли хозяйства, особенно, такие как машиностроение или судостроение. Поэтому я только за, чтобы министерство вновь работало как самостоятельное. Раньше оно выглядело так, что промышленность была среди статистов, сейчас же будет одним из приоритетов», - говорит председатель правления и генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, заместитель главы парламентского комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики Владимир Бойко.
Констатирует целесообразность восстановления работы министерства глава парламентского комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики Юрий Воропаев.
«Это настолько целесообразно, насколько разумно создание комитета по вопросам промышленности в структуре парламента. Если мы хотим создать нормальный инвестиционный климат в стране, то промышленность должна быть в числе приоритетов. Совсем недавно ею занимались все и никто. Ныне же за нее отвечает конкретное лицо – министр. Мне такой подход импонирует», - отмечает политик.
По мнению президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, народного депутата Анатолия Кинаха, возобновление работы Министерства промышленной политики позволит рассматривать вопросы промышленности в числе колючевых в правительстве.
«А это, в свою очередь, поможет обеспечить новые рабочие места, сделает производство продукции конкурентоспособным, в том числе и в международных масштабах. Украина обладает мощными научно-техническими, промышленными и кадровыми возможностями, особенно в таких направлениях как ракетно-космический комплекс, судо- и кораблестроение, энергетическое, транспортное машиностроение, горно-металлургический, химический, агропромышленный комплекс и т.д. Все эти отрасли народного хозяйства имеют огромный экспортный потенциал, способный удовлетворять потребности как внутреннего, так и внешних рынков», - убежден нардеп.
В связи с этим, по его словам, перед министром промышленной политики стоит сегодня ряд вызовов.
«Исходя из мировых вызовов, большого количества кризисных и системных проблем украинской промышленности, перед министром промышленной политики и министерством в целом стоит ряд первоочередных задач, эффективность выполнения которых будет зависеть от их умения коммуницировать с реальным сектором в условиях диалога «власть-бизнес», государственно-частного партнерства», - говорит он.
Напомним, что в декабре 2012 года указом Президента Украины Виктора Януковича было поручено создать Министерство промышленной политики Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.