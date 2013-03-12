Кабмин упростил порядок госрегистрации иностранных инвестиций

Постановлением Кабинета Министров № 139 от 6 марта 2013 г., утвержден новый порядок государственной регистрации иностранных инвестиций, определяющий процедуру подачи документов, их рассмотрения и осуществления государственной регистрации (перерегистрации) иностранных инвестиций, а также ее аннулирование, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно этому документу, государственная регистрация иностранных инвестиций и ее аннулирование осуществляются в семидневный срок со дня представления иностранным инвестором документов. Для того чтобы осуществить процедуру, инвестор-заявитель подает органу государственной регистрации пакет необходимых документов. Орган государственной регистрации в течение семи дней рассматривает представленные документы и принимает решение о регистрации иностранных инвестиций или об отказе в их регистрации.

Иностранные инвестиции считаются зарегистрированными, когда орган госрегистрации присваивает регистрационный номер информационному сообщению, а в журнал учета вносится соответствующая запись. Первый экземпляр информационного сообщения возвращается заявителю как подтверждение факта государственной регистрации иностранных инвестиций, второй - направляется в Минэкономразвития, а третий - остается в органе государственной регистрации. Государственная регистрация иностранных инвестиций действует в течение всего периода использования инвестиций. Если произошла смена собственника, то осуществляется перерегистрация таких инвестиций, для чего отменяется предыдущая регистрация и принимаются меры по новой. В случае изъятия (репатриации) иностранных инвестиций государственная регистрация подлежит аннулированию. Для этого заявитель подает письменное уведомление об изъятии (репатриации) иностранных инвестиций, информационное сообщение о проведенной государственной регистрации иностранных инвестиций и справку территориального органа Министерства доходов и сборов об уплаченных иностранным инвестором в Украине налогах.

Напомним, в 2012 году иностранными инвесторами было вложено в экономику Украины 6 013,1 млн. дол. США прямых инвестиций (акционерный капитал).

Объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) в Украину с начала 2012 года увеличился на 8,2% и в конце 2012-го составил 54 462,4 млн. дол. Из стран ЕС внесено 42 979,3 млн. дол. (78,9 % общего объема акционерного капитала), из стран СНГ – 4 269 млн. дол. (7,8%), из других стран мира – 7 214,1 млн. дол. (13,3 %).

Инвестиции поступили из 130 стран мира. В десятку основных стран-инвесторов украинской экономики входят: Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Виргинские острова, Франция, Швеция, Швейцария. Десять основных стран-инвесторов обеспечили 82,3 % от общего объема инвестирования.

По основным видам экономической деятельности иностранных инвестиций вложено: в промышленность - 17 166,7 млн. дол. США (31,5%), финансовую деятельность – 16 105,6 млн. дол., торговлю - более 6 млрд. дол. (11%), сельское хозяйство - 800,7 млн. дол. (1,5%).