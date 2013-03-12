Эксперты предлагают снизить предел наличных расчетов до 30 тысяч гривен

Такое мнение высказали ряд участников круглого стола «Развитие системы безналичных расчетов в Украине», сообщает РБК-Украина.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя проект постановления, представленного Национальным банком, сказал: «Решение абсолютно правильное, возможно даже несколько запоздавшее. К ограничению наличных расчетов нам нужно было приходить раньше. Я бы даже эту планку снизил».

Эксперт отметил, что ориентировочно через пять лет предельная сумма наличных расчетов должна составлять 50 тыс грн. Он заметил, что ограничение наличных расчетов может вызвать острые дискуссии в обществе — для украинцев это непривычно. Хотя в странах Европы также действуют достаточно низкие ограничения — во многих странах нельзя рассчитаться наличными при покупке на сумму 1-1,5 тыс евро.

В то же время Владимир Еременко, координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Национальной ассоциации банков Украины, полагает, что сумму наличных расчетов можно было бы уже сейчас установить на еще более низком уровне.

«Насчет 150 тысяч гривен категорически не согласен, — сказал он, комментируя предложенную НБУ предельную сумму, — Мы считаем, что ограничение на наличные расчеты должно быть еще более существенным — 30-40 тыс грн. Когда человек идет в гастроном или супермаркет, сколько он там потратит? Например, я редко делаю покупки продуктов или еще чего-то больше чем на тысячу гривен», — пояснил эксперт, отметив, что большинство украинцев не заметят даже столь низкий порог предельной суммы наличных расчетов.

Со своей стороны Константин Пильков, партнер ЮФ «Cai & Lenard» отметил, что начинать сокращение оборота наличных нужно все-таки с более значительных сумм и поддержал предложенный Нацбанком предел в 150 тыс грн. «Я не совсем согласен, что нужно сразу установить очень низкий предел. Ограничение наличных расчетов — действительно европейская практика. Но и вводить такие ограничения с более существенных сумм — это тоже европейская практика. Я уверен, что в любом случае у нас этот предел будет снижен, но постепенно. По такому пути сегодня идет Россия. Там предполагается установить примерно такую же предельную сумму как у нас — это около 600 тыс руб. Но там законодатель сразу четко определяет, что через год эта сумма будет снижена ровно в два раза, и далее еще и еще». В то же время юрист уверен, что рано или поздно мы придем к европейскому уровню предельных сумм расчетов наличными. Там они составляют в разных странах 1-1,5 тыс евро.

4 марта, Национальный банк Украины опубликовал проект постановления «Об установлении предельной суммы наличных расчетов». Документ предлагает все платежи свыше 150 тыс. грн. проводить исключительно в безналичной форме. Документ касается сделок физлиц с предприятиями, а также сделок между физлицами, подлежащих нотариальному оформлению. Предложения к документу регулятор будет принимать до 8 апреля 2013 года.