СМИ: В Украине сократились продажи легковых автомобилей

В феврале продажи новых легковых автомобилей снизились на 6,4%, до 11,97 тыс., говорится в отчете информационно-аналитической группы AUTO-Consulting.

Еще в конце прошлого года участники рынка прогнозировали рост продаж на 5-7% или реализацию на уровне 2012 года. Но прогноз не оправдался — за два месяца 2013 года дилеры сократили продажи новых легковых автомобилей на 12%, сообщает Коммерсант.

Падение рынка объясняется прежде всего сокращением почти на 3 процентных пункта продаж автомобилей стоимостью 6,5-10 тыс. евро (на эту категорию приходится основная доля продаж; дешевле только сегмент по цене от 4 тыс. евро до 6,5 тыс. евро с долей 3,8%). Их долю заняли автомобили по цене 22-35 тыс. евро и выше.

Продажи лидера рынка — корейской Hyundai — в прошлом месяце составили 1,1 тыс. автомобилей (+19.6% к январю), на втором месте — Volkswagen (0,9 тыс.; +25,3%), на третьем — Nissan (0,8 тыс.;+7,7%).

Вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, начавшегося в прошлом году, украинцы откладывают покупку автомобилей до лучших времен, говорит руководитель отдела продаж легковых автомобилей Volkswagen компании "Порше Украина" Сергей Носенко. "Покупатели пессимистически настроены: зарплаты не растут, страна мало экспортирует, приток валюты мизерный. На продажах автомобилей сказываются и курсовые колебания — рост курса доллара даже на десять копеек провоцирует подорожание автомобилей",— говорит он.

Не способствовало развитию рынка и банковское кредитование, добавляет директор по маркетингу группы АИС Сергей Боровик. По оценкам компании, доля автомобилей, проданных в кредит, за последние несколько месяцев снизилась на 5 процентных пунктов, до 15%.

Менеджер по маркетингу ТД "Нико" (импортер Mitsubishi) Владислав Щербак считает, что это связано с ростом ставок, которые в середине прошлого года были на уровне 16%, а сейчас достигают 20%. С осени прошлого года наблюдается и спад в промышленности.

По данным Госстата, в прошлом году объем промышленного производства сократился на 1,8%, что стало первым годом стагнации промышленности после кризиса 2008-2009 годов.