В Японии научились добывать газ из гидрата метана со дна океана

Об этом сообщило агентство природных ресурсов и энергии Японии во вторник.

Как сообщает РИА Новости, первая пробная партия природного газа добыта с глубины 1,3 километра на дне океана из залежей гидрата метана, говорится в заявлении агентства. Месторождение, расположенное в Тихом океане на юге основного японского острова Хонсю, по предварительным расчетам специалистов, содержит запасы гидрата метана, сопоставимые с объемами потребления природного газа в стране за 14 лет.

Гидрат метана - это кристаллическое вещество, возникающее при низких температурах и под давлением, представляет собой смесь молекул воды и метана, в природе он встречается под слоем вечной мерзлоты или глубоко на океанском дне. Ученые считают, что запасы этого вида сырья в Японии составляют около 7 триллионов кубометров. Япония, не имеющая своих полезных ископаемых, вынуждена импортировать энергоносители. Потребности в них особенно возросли после аварии на АЭС "Фукусима-1"и остановки большинства атомных станций в стране. Японские энергетики возлагают большие надежды на гидрат метана как на перспективный источник природного газа.

Агентство природных ресурсов и энергии рассчитывает, что в течение пяти лет может быть начата добыча газа в промышленных масштабах.