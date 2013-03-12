НАБУ: в стране дикий перекос между наличным и безналичным расчетом

Об этом заявил координатор комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Владимир Еременко, сообщили УНИАН в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

По словам В.Еременко, НАБУ поддерживает инициативу Нацбанка по ограничению суммы наличных расчетов до 150 тыс. грн и полагает, что предельная сумма должны быть снижена в несколько раз, поскольку в настоящее время в стране существует «дикий перекос» в объемах наличных и безналичных расчетов.

«В обороте находится около 220 млрд грн наличности. В то же время, на корреспондентских счетах в банках – не более 26 млрд грн, то есть, в 10 раз меньше. Таким образом, если мы переведем в безналичные платежи хотя бы 10%, остатки на корреспондентских счетах банков вырастут вдвое. Это вдвое больше средств на развитие экономики», - отметил координатор комитета НАБУ.

В.Еременко также подчеркнул, что инфраструктура банковской системы готова к увеличению безналичных расчетов, поскольку в стране более 30 тыс. банкоматов, около 140 тыс. платежных терминалов, достаточное количество отделений банков, и практически каждый украинец владеет одной или более платежных карт. Также банки активно развивают системы дистанционного управления финансами.

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Как сообщал УНИАН, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.