У Украины остается шанс вступить в ВТО еще в этом году

Если Украина закончит переговоры с Киргизией и подпишет с этой страной протокол о доступе на рынки товаров и услуг, то уже до нового года она сможет вступить во Всемирную торговую организацию.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины, хорошо информированный о процессе вступления Украины в ВТО.

«Если Украина закончит переговоры с Киргизией в ноябре, то в ВТО она может вступить до нового года», - заявил источник.

Он уточнил, что, если протокол о доступе на рынки Украиной и Киргизией будет подписан, ориентировочно, до 20 ноября, то обсуждение основного документа – отчета Рабочей группы - может быть завершено на очередном заседании Рабочей группы, которое пройдет в конце ноября. «Это будет не очень долго - в течение месяца мы его сможем закончить, и на последнем заседании Генерального совета ВТО, которое можно созвать вплоть до 20-х чисел декабря, может быть окончательно принято решение о вступлении Украины в ВТО», - сообщил источник.

Источник уточнил, что проект документа о вступлении в ВТО должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины. На 30-й день после того, как ВТО получит официальное уведомление от ВР, Украина станет полноправным членом Всемирной торговой организации.

Как сообщал УНИАН, министр экономики Анатолий КИНАХ 1 ноября заявил, что страны-члены Рабочей группы на заседании в Женеве проработали новую редакцию проекта Отчета с многосторонними обязательствами Украины в рамках вступления во Всемирную торговую организацию.

По словам руководителя экономического ведомства, делегации Украины удалось согласовать почти все положения проекта Отчета Рабочей группы. Продолжаются консультации относительно редакции параграфа о применении экспортных пошлин.

Министр подчеркнул, что Украине остается завершить двусторонние переговоры с Киргизской Республикой. По его словам, переговоры с Киргизской Республикой в рамках осуществления мероприятий по завершению процесса вступления Украины в ВТО состоялись в атмосфере конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемого компромисса.

«Страны–члены Рабочей группы на заседании заявили о поддержке быстрейшего завершения Украиной переговоров относительно приобретения членства в ВТО и договорились провести следующее заседание в конце ноября 2007 года», - подытожил А.КИНАХ.

Напомним, 25 октября 2007 г. делегация Украины во главе с заместителем министра экономики Украины Валерием ПЯТНИЦКИМ провела в г. Женева (Швейцария) очередное неформальное заседание Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО.

В рамках визита украинской делегации в Женеву 23-26 октября 2007 года состоялись также двусторонние встречи с представителями Аргентины, Гватемалы, ЕС, Канады, Киргизской Республики, Норвегии, США, консультации с Секретариатом ВТО.

29 октября первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что поручил украинской делегации на переговорах по вступлению Украины в ВТО в Женеве согласиться с условиями, выдвигаемыми Киргизстаном.

Бишкек заявляет, что урегулирование вопроса долга Украины перед Киргизией в размере более 27 млн. долл., оставшегося со времен СССР и признанного Киргизией как не государственный долг Украины, будет только способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.

Киргизия позитивно оценила предложения Украины, полученные на заседании Рабочей группы в Женеве.

*** Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.