Объем недействующих кредитов в банках достиг 169 млрд грн

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» со ссылкой на отчет аналитиков компании.

Как говорится в сообщении, согласно альтернативной методике расчета (индикаторы финансовой устойчивости, рассчитываемые Национальным банком на основании методологии МВФ), величина недействующих кредитов в Украине на конец 2012 года выросла до 19,8% валовых кредитов с 15% в 2011 году.

Также сообщается, что уровень сформированных резервов к активам согласно отчетности банков на конец 2012 года составил 11,1%, что является выше официального уровня просроченной задолженности по кредитам (8,7%) согласно данным НБУ, но, по мнению аналитиков компании, ниже реального уровня проблемной задолженности в банковской системе. «Уровень резервов некоторых отечественных банков из группы крупнейших (1 группа НБУ) значительно ниже среднего по системе, что, скорее всего, говорит не о лучшем качестве их портфелей, а о недостаточном резервировании, что может создать дополнительные риски для банков, в случае возникновения новых экономических потрясений», - говорится в аналитическом отчете компании.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5%, или 6,772 млрд грн, — до 72,52 млрд грн. Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в 2012 году сократилась на 0,71 п.п. - до 8,89%.