Налоговики изъяли 21 тонну помидоров и 49 грузовиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Хмельницкой области, помидоры были изъяты в начале марта, и этот факт задокументирован в ходе операции «Госграница-2013».

Помидоры, по документам, транспортировались через Украину в транзитном режиме и предназначались для белорусского рынка.

Нелегальную реализацию заморских томатов с прицепа собственного автомобиля наладил гражданин Турции, которого правоохранители и задержали на «горячем» во время сбыта контрабандной продукции.

Общая стоимость задержанного товара составляет почти 1 млн грн.

Проводится последующая проверка относительно нарушения требований статьи 470 Таможенного кодекса Украины.

В отношении гражданина Турции составлен административный протокол.

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Сотрудники налоговой милиции ГНС в Черкасской области на минувшей неделе изъяли у предпринимателя 49 незаконно ввезенных грузовиков стоимостью более 10 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС в Черкасской области, установлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет одним из черкасских предпринимателей на сумму более 3 млн 800 тыс. грн.

Как выяснилось, предприниматель – плательщик единого налога, незаконно ввозил на территорию Украины иностранные грузовики, запчасти и расходные материалы к ним без уплаты налога на добавленную стоимость, сбора за первую регистрацию транспортных средств и госпошлины. Во время осмотра налоговики обнаружили и изъяли 49 грузовых автомобилей - тягачей (марок: Mercedes, Volvo, Renault, MAN, DAF), которые были незаконно ввезены в Украину с целью разборки и продажи по запчастям. Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более11 млн грн.

Следователями налоговой милиции Черкасской области материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Проводится досудебное расследование.