В Енакиево ограбили американца, снявшего деньги в банкомате

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, на минувшей неделе услугами банкомата решил воспользоваться гражданин США, который временно проживал на территории Енакиево - он снял крупную сумму денег, положил банкноты в папку с документами и уже садился в свою машину, когда к нему подошли двое неизвестных. Злоумышленники, наблюдавшие за иностранцем, стали утверждать, что он зацепил их авто, когда парковался, и теперь должен им много денег.

Американец был вынужден отдать вымогателям 700 грн в надежде, что таким образом конфликт будет исчерпан, объяснили правоохранители.

Однако злоумышленники выхватили у иностранца из рук папку с деньгами и документами и скрылись.

Потерпевший сразу же позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Выехавшие на место происшествия правоохранители в течение часа задержали грабителей в одном из близлежащих дворов.

Задержанных доставили в горотдел милиции, похищенное вернули владельцу.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. За подобные преступления закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.