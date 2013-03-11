Охрана памятника Екатерине ІІ стоит полмиллиона в год

Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Согласно сообщению, до конца года патруль УГСО на служебном транспорте будет охранять скульптурную группу памятника «Основателям Одессы» на Екатерининской площади. Двое охранников в бронежилетах и армейских шлемах будут вооружены огнестрельным оружием, резиновой дубинкой и будут иметь при себе наручники.

В обязанности патруля входит задерживать и доставлять правонарушителей в дежурные части территориального ОВД и составлять на задержанных лиц административные протоколы о нарушении законодательства.

Услуги охраны будут оплачивать из государственного бюджета.

Как напоминают «Наши деньги», горсовет начал заказывать охрану памятника три года тому назад - после того, как в феврале 2010 года неизвестные облили его красной краской и написали на постаменте слова «Палачам Украины». С тех пор на охрану памятника уже израсходовали 1,43 млн. грн.

Скульптурная группа «Основателям Одессы» представляет собой постамент, на вершине которого стоит памятник императрице Екатерине ІІ, а вокруг еще четыре памятника – основателю города Осипу де Рибасу, первому архитектору города Францу де Волану, а также двум фаворитам царицы – князю Григорию Потемкину и начальнику черноморского флота, новороссийскому генерал-губернатору Павлу Зубову.

Памятник Екатерине и ее сподвижникам на этом месте был установлен еще в 1900 году, однако с приходом советской власти его демонтировали, позднее установив памятник восставшим матросам броненосца «Потемкин».

В 2007 году городские власти решила восстановить скульптурную группу с Екатериной во главе. Спонсором проекта выступил Руслан Тарпан, в то время депутат горсовета, избранный по списку блока Наталии Витренко «Народная оппозиция». Открытие памятника прошло под протесты 200 представителей ВО «Свобода» и Украинского казачества, которые держали лозунги «Памятник Екатерине ІІ – преступление против Украины».